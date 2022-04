ORDINE INGEGNERI L’AQUILA, CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO: IL CALENDARIO

L’AQUILA – Al fine di garantire ai future candidati all’esame di stato per l’esercizio della professione di Ingegnere l’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila in collaborazione con l’Universita degli Studi dell’Aquila Dipartimento DICEEA ha organizzato un Corso Professionalizzante di preparazione all’esame per l’abilitazione alla Professione di Ingegnere con il seguente calendario:

L’ORDINE PROFESSIONALE Mercoledì 20 aprile 2022,

URBANISTICA Venerdì 22 aprile 2022

GESTIONE RISCHIO DEL TERRITORIO Martedì 26 aprile 2022

NORMATIVA EDILIZIA NAZIONALE Venerdì 29 aprile 2022

NORMATIVA EDILIZIA COMUNALE Martedì 3 maggio 2022

OPERE PUBBLICHE Venerdì 6 maggio 2022

OPERE PUBBLICHE Martedì 10 maggio 2022

COSTRUZIONI CIVILI Venerdì 13 maggio 2022

TECNOLOGIE – Parte 1 Martedì 17 maggio 2022

TECNOLOGIE – Parte 2 Venerdì 20 maggio 2022

EFFICIENZA ENERGETICA E SOSTENIBILITA’ Martedì 24 maggio 2022

ACUSTICA E ANTINCENDIO Venerdì 27 maggio 2022

CANTIERE Martedì 31 maggio 2022

DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ – Parte 1 Venerdì 3 giugno 2022

DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’- Parte 2 Martedì 7 giugno 2022

La presentazione del Corso avrà luogo lunedì 11 aprile 2022 dalle ore 10:30 presso l’Aula B+1.5 della Facoltà di Ingegneria a Monteluco di Roio – L’Aquila