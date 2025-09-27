ORDINE MEDICI L’AQUILA: AL VIA RACCOLTA FONDI PER EMERGENZA UMANITARIA A GAZA, ATTIVO CONTO CORRENTE

L’AQUILA – “La situazione umanitaria a Gaza è drammatica: migliaia di persone vivono senza cure adeguate, senza accesso a medicinali essenziali, con ospedali ormai al collasso. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 94% delle strutture ospedaliere risulta danneggiato. Colpire presidi sanitari, pazienti, medici, infermieri e operatori impegnati a salvare vite rappresenta un atto disumano che calpesta i principi fondamentali della convivenza civile”.

Per questo motivo, l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dell’Aquila, guidato dal presidente Alessandro Grimaldi, ha deciso di promuovere una raccolta fondi destinata a sostenere l’attività di due organizzazioni da sempre impegnate in prima linea nei contesti di guerra e crisi umanitaria: Medici Senza Frontiere ed Emergency.

“Ogni contributo, anche piccolo, può fare una grande differenza – sottolinea Grimaldi – sostenere questa iniziativa significa trasformare la solidarietà in un aiuto concreto a chi non ha alternative”.

Il nuovo Consiglio Direttivo, in sella dal primo gennaio scorso, dopo aver devoluto il gettone di presenza della riunione che si è svolta nelle scorse settimane, ha attivato quindi un conto corrente dedicato e le donazioni raccolte saranno interamente devolute alle due organizzazioni, per contribuire a garantire assistenza medica e salvare vite in una delle aree più colpite al mondo.

IBAN: IT09K0569611000000016776X92

Intestatario Conto: ORD.PROV. MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI L’AQUILA

Causale: Emergenza Gaza