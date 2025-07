ORDINE MEDICI L’AQUILA: AL VIA STAGIONE FORMAZIONE. GRIMALDI, “PORTARE L’ABRUZZO SU MAPPA NAZIONALE”

L’AQUILA – L’Ordine dei Medici dell’Aquila investe sui giovani e dà il via ad una nuova stagione di formazione per far crescere la professione sul territorio e a livello nazionale con corsi gratuiti per tutti gli iscritti.

Una missione avviata dal nuovo Consiglio dell’OMCeo, guidato da Alessandro Grimaldi, primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale “San Salvatore” e capo dipartimento medicina della Asl provinciale dell’Aquila, che parte con due corsi per affrontare le prime sfide cliniche e proseguirà con un ricco calendario di eventi autunnali che toccheranno tutte le principali aree della medicina.

“Vogliamo che l’OMCeO L’Aquila diventi un punto di riferimento non solo per la formazione, ma per la crescita culturale, etica e professionale dei medici. La nostra visione è chiara: essere vicini al territorio e al tempo stesso contribuire a portare l’Abruzzo medico sulla mappa nazionale”, spiega Grimaldi, che è anche componente del Comitato Centrale della Fnomceo, la Federazione Italiana dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri.

A tal proposito, tra le prime azioni promosse, una riduzione del 50% delle indennità per i presidenti dell’Ordine, Albo Medici ed Odontoiatri (Cam e Cao), per un risparmio di 20mila euro l’anno, risorse aggiuntive che saranno destinate proprio alla formazione.

Si parte domani, venerdì 11 luglio, dalle 15 alle 19, presso la sede dell’Ordine, con il corso Teorico-Pratico per Giovani Medici, pensato per chi inizia a muovere i primi passi nella professione: guardie mediche, sostituzioni, prime notti in reparto. Incontri rapidi, pratici, mirati a fornire strumenti essenziali – dalle patologie acute alla sutura – con esercitazioni su manichini. Saliranno in cattedra i dottori Marco Leopardi e Stefano Masciovecchio. Secondo appuntamento giovedì 31 luglio, sempre dalle 15 alle 19, con i dottori Walter Lapenna e Federico Sista.

A settembre, invece, si terrà il corso di Formazione in Emergenza-Urgenza della dottoressa Gabriella Bottone, percorso ECM intensivo, con simulazioni cliniche e moduli BLSD/PBLSD presso la Centrale 118. Un vero e proprio addestramento per affrontare le urgenze più frequenti con lucidità, competenza e consapevolezza etica.

E in un contesto professionale sempre più esposto a situazioni di rischio, l’OMCeO promuove per l’autunno anche un corso di autodifesa personale teorico e pratico, rivolto a 25 medici. L’iniziativa – unica nel suo genere – offrirà strumenti concreti per affrontare con prontezza e consapevolezza situazioni critiche di aggressione o minaccia, tutelando la propria incolumità nel rispetto della legalità. L’attività sarà condotta da istruttori qualificati, con un approccio integrato tra gestione fisica del rischio e aspetti psicologici e giuridici della difesa personale.

Accanto a queste iniziative, l’OMCeO ha costruito un ricco calendario formativo 2025, alternando eventi realizzati direttamente dall’Ordine ad altri patrocinati. Gli appuntamenti organizzati all’Aquila saranno replicati in seconda edizione a rotazione tra Sulmona e Avezzano, garantendo equità di accesso alla formazione e una presenza capillare dell’Ordine sul territorio.

In quest’ottica, è già in lavorazione un evento ad Avezzano sulla prevenzione e la cura del Melanoma e di altre patologie dermatologiche della professoressa Maria Esposito, tema di crescente rilevanza clinica e professionale, e un incontro a Sulmona dedicato alla medicina di genere del dottor Gianvincenzo D’Andrea, con l’intento di rafforzare la consapevolezza e l’applicazione di approcci differenziati nella diagnosi e nella cura.

Parallelamente, il Consiglio intende rafforzare la sinergia con gli enti del territorio, organizzando eventi in collaborazione con INAIL, INPS e i Comuni, anche in vista di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. Alcuni di questi appuntamenti – come quelli dedicati al disagio giovanile – saranno aperti alla popolazione, per coinvolgere attivamente la cittadinanza e promuovere la cultura della salute anche fuori dagli ambulatori.

“Il progetto formativo dell’Ordine – anticipa Grimaldi – non si ferma al 2025: è già in preparazione il calendario 2026, che vedrà protagonisti temi innovativi e ad alta rilevanza clinica, come l’intelligenza artificiale in medicina, la proctologia clinica e chirurgica del professor Antonio Giuliani e la multidisciplinarità nel trattamento del dolore muscoloscheletrico del dottor Pierfrancesco Fusco, con l’obiettivo di offrire spazi di confronto tra specialità diverse su alcune delle sfide più attuali e trasversali della pratica medica”.

“Tutti questi eventi non si limitano a fornire competenze individuali, ma intendono anche essere spunto per una collaborazione strutturata e costante tra ospedale e territorio, promuovendo un dialogo operativo tra professionisti ospedalieri, medici di medicina generale e guardie mediche, fondamentale per garantire continuità e sicurezza delle cure”, conclude.

Il calendario dei prossimi eventi:

19 settembre “Le Patologie Polmonari E La Multidisciplinarietà: Nuove Sfide” del dottor Gianluca Primomo;

4 ottobre “HIV clinical prAQtice: l’HIV al centro II edizione” dei dottori Alessandro Grimaldi e Arturo Ciccullo;

11 ottobre “La Radioprotezione” della dottoressa Marisa D’Andrea e del professor Ernesto Di Cesare;

18 ottobre “Ruolo dei farmaci ipolipemizzanti nella cura dell’infarto miocardico” del dottor Livio Giuliani;

25 ottobre “Approccio ragionato alle infezioni di volto, cavo orale e delle vie aeree superiori: antimicrobial stewardship ed antibioticoresistenza” dei dottori Anna Claudia Iannessi e Alessandro Grimaldi;

8 novembre “Infezioni Virali al Centro: aggiornamento in tema di HIV ed epatiti virali” del dottor Alessandro Grimaldi;

22 novembre “Il Percorso di Donazione e il Trapianto di Organi e Tessuti” della dottoressa Roberta Mariani;

29 novembre “L’urologia incontra i medici di medicina generale” del dottor Di Pasquale Alfonso Boris.

Tutti i corsi sono gratuiti, con accreditamento ECM quando previsto, e le informazioni dettagliate saranno pubblicate sul sito istituzionale www.ordinemediciaq.it.