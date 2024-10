L’AQUILA – “Abbiamo raggiunto un risultato importantissimo, non solo per l’affermazione della nostra lista, dietro la quale c’è un grande progetto che in primo luogo punta ad unire il più possibile tutto il nostro territorio – l’Aquilano, la Marsica, la Valle Peligna e l’Alo Sangro -, e ad unificare le forze dei medici ospedalieri e quelli del territorio, ma perché ci avviamo a creare le sinergie utili per contribuire al miglioramento della sanità nella nostra provincia, in particolare nelle aree interne, che soffrono molto del definanziamento del sistema sanitario nazionale”.

A dichiararlo, ad AbruzzoWeb, è il dottor Alessandro Grimaldi, primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale “San Salvatore” e capo dipartimento medicina della Asl provinciale dell’Aquila, nonché segretario regionale del sindacato Anaao, il giorno dopo la schiacciante vittoria della sua lista “Integrazione Ospedale Territorio” alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine provinciale dei medici dell’Aquila, contro la lista “Ordine in libertà” e la candidatura singola del dottor Giacomo Pio.

Una elezione che ha determinato l’ingresso nel consiglio di tutti e 15 i candidati della lista, mentre non è stato eletto nessun candidato dell’altra lista, quella che fa riferimento, tra gli altri, al presidente uscente, il docente universitario Mario Giannoni, 437 voti, eletto in sostituzione del compianto Maurizio Ortu, già vicepresidente, e presidente della Commissione Nazionale dei Corsi di Studio in Igiene Dentale.

Grimaldi, con 666 voti, è risultato il secondo più votato dopo il dottor Giuseppe Calvisi: il primario dell’Unità operativa complessa (U.o.c.) di Anatomia Patologica dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila e capo Dipartimento servizi biomedici della Asl provinciale dell’Aquila ha riportato 707 preferenze.

Tra le altre cose, spiega Grimaldi: “È stata una grande soddisfazione aver votato per la prima volta online, si è rivelato valore aggiunto. Grazie anche questa modalità c’è stata una vastissima partecipazione che ci ha consentito di superare abbondantemente il 50%. Un dato che legittima anche di più la nostra lista, sia per i componenti del Consiglio che per il collegio dei revisori”.

Sarà ora il nuovo Consiglio, nei prossimi giorni, ad eleggere il presidente e gli altri organi direttivi. La nomina del presidente, che non si esclude possa diventare lo stesso Grimaldi, ci sarà probabilmente mercoledì prossimo.

“Chiunque sarà presidente – assicura Grimaldi – continuerà a lavorare in squadra e questa è una svolta importantissima. Soprattutto sarà il presidente di tutti, perché in questo momento c’è necessità per la categoria dei medici di essere il più uniti possibile”.