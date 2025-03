ORDINE MEDICI L’AQUILA: GRIMALDI, “RIDUZIONE INDENNITA’ 50%, RISPARMIO 20MILA EURO IN FORMAZIONE”

L’AQUILA – Una riduzione del 50% delle indennità per i presidenti dell’Ordine, Albo Medici ed Odontoiatri (Cam e Cao), per un risparmio di 20mila euro l’anno, risorse aggiuntive che saranno destinate alla formazione.

È quanto annunciato in una lettera indirizzata agli iscritti dall’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia dell’Aquila alla vigilia della prima assemblea, che si terrà sabato 29 marzo, dopo l’insediamento dei nuovi componenti degli Organi istituzionali.

A capo dell’Ordine, dopo l’elezione del 29 settembre scorso, Alessandro Grimaldi, primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale “San Salvatore” e capo dipartimento medicina della Asl provinciale dell’Aquila.

Grimaldi, con la lista “Integrazione Ospedale Territorio”, con il voto di 2.973 medici della provincia, ha ottenuto il 53% del totale, percentuale tra le più alte mai raggiunte nell’ambito delle elezioni ordinistiche.

Nella lettera il presidente Grimaldi, da poco eletto anche componente del Comitato Centrale della Fnomceo, la Federazione Italiana dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri, scrive: “Ci teniamo a ringraziare tutti i colleghi che hanno partecipato alle votazioni e che ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo. Il Consiglio si è rinnovato, ma ha nello stesso tempo mantenuto parte dei componenti di quello precedente, ciò ci permetterà di proseguire le attività in un’ottica di continuità con la gestione precedente ma al contempo orientata al potenziamento ed all’innovazione di alcuni aspetti che consideriamo centrali nella ‘mission istituzionale'”.

“Tra questi aspetti – aggiunge -, unire i vari territori della nostra provincia e favorire l’integrazione tra i medici ospedalieri e quelli operanti sul territorio è sicuramente tra i nostri principali obiettivi, per questo abbiamo costituito una Commissione ‘Integrazione Ospedale – Territorio’ che si occuperà di elaborare delle proposte che sottoporremo agli enti provinciali e regionali competenti. Non posso non menzionare, in aggiunta a questo, la ferma volontà del Consiglio, di sostenere con forza, l’attenzione degli Organi competenti verso la situazione sanitaria nelle aree interne e più disagiate, a tal fine, il 18 gennaio scorso, abbiamo deciso di riunirci a Castel di Sangro, e stiamo valutando di procedere analogamente, presso altre località della provincia”.

“Inoltre, come promesso, abbiamo già deliberato una riduzione di quasi il 50% delle indennità spettanti ai presidenti- continua il presidente – Con la somma risparmiata, 20mila euro, stiamo già lavorando su alcuni di quelli che saranno i numerosi eventi che l’Ordine ha intenzione di realizzare: aggressioni al personale sanitario, emergenza urgenza, radioprotezione, intelligenza artificiale, autismo, terapia antibiotica e antibiotico resistenza, appropriatezza prescrittiva, genetica, suture, vulnologia e linfedema, diabete e parodontiti, privacy, fentanyl e nuove droghe, disagio giovanile, maltrattamenti, violenza di genere e terapia del dolore sono solo alcune delle tematiche che saranno trattate”.

“Il mio più sincero ringraziamento a tutti i consiglieri per il costante e dedito lavoro svolto sinora e l’orgoglio per essere il primo presidente dell’Ordine dell’Aquila ad essere stato eletto al Comitato Centrale della FNOMCeO. Sulla base di queste premesse e dei risultati ottenuti da chi ci ha preceduto, sono pienamente fiducioso nella capacità del nostro Ordine di ottemperare al dovere di rappresentanza della nostra categoria, di rispondere adeguatamente alle esigenze dei colleghi e dei cittadini della nostra provincia, utilizzando nel modo migliore possibile i fondi previsti nel bilancio preventivo 2025”, conclude Grimaldi.