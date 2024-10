ORDINE MEDICI L’AQUILA: TUTTI GLI ELETTI E LE CARICHE, BARBATI VICE DI GRIMALDI, CALVISI TESORIERE

L’AQUILA – Vicepresidente Domenico Barbati, medico di base di Avezzano, segretario Francesco Claudio Cucinelli, specialista ospedaliero di allergologia ad Avezzano, presidente della Commissione albo medici, Vito Albano, segretario della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) dell’Aquila. Tesoriere Giuseppe Calvisi, primario di Anatomia patologica dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila e capo Dipartimento servizi biomedici della Asl provinciale dell’Aquila.

Sono queste le figure di vertice del consiglio direttivo, che affiancheranno Alessandro Grimaldi, il nuovo presidente dell’Ordine provinciale dei medici della Provincia dell’Aquila, già primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Salvatore e capo dipartimento medicina della Asl provinciale dell’Aquila, nonché segretario regionale del sindacato Anaao. Eletto alla nuova carica il 3 ottobre, con il voto del nuovo consiglio, uscito dalle urne il 29 settembre.

Chiamati al voto 2.973 medici della provincia e i votanti sono stati 1.558, per un’affluenza pari al 52,74%. La lista di Grimaldi, “Integrazione Ospedale Territorio”, ha ottenuto una schiacciante vittoria contro la lista “Ordine in libertà” e la candidatura singola del dottor Giacomo Pio. Ottenendo l’ingresso nel consiglio di tutti e 15 i candidati della lista, mentre non è stato eletto nessun candidato dell’altra lista, quella che fa riferimento, tra gli altri, al presidente uscente, il docente universitario Mario Giannoni, eletto in sostituzione del compianto Maurizio Ortu, già vicepresidente, e presidente della Commissione Nazionale dei Corsi di Studio in Igiene Dentale.

Ecco dunque gli altri componenti del consiglio direttivo.

La Commissione albo medici si completa con il vicepresidente Daniele Mauro, medico di base dell’Aquila, e con la segretaria Marisa D’Andrea, pediatra di base sempre a L’Aquila.

Siedono poi in consiglio direttivo, Gabriella Bottone, pediatra dell’ospedale San Salvatore, Mauro Belmonte, medico di base dell’Aquila, Glauco Di Fonso, medico base di Castel di Sangro e Sulmona, Giuseppe Grattacaso, radiologo dell’ospedale di Sulmona, Loreto Lombardi, direttore dell’Endoscopia dell’Aquila e sindaco di Scoppito, Alessandra Persia, medico di base di Avezzano, Marco Valenti, professore dell’Università dell’Aquila e psichiatra, Claudio Zoccoli medico medicina del lavoro in pensione.

Infine il collegio dei revisori dei conti sarà composto da Andrea Favoriti, medico di base di Avezzano, Marco Leopardi, chirurgo vascolare al San Salvatore, con supplente Rosella D’Angelo, primario di cardiologia all’ospedale di Sulmona.