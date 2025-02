ORDINE MEDICI PROVINCIA DELL’AQUILA: GRIMALDI ELETTO IN COMITATO CENTRALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA

L’AQUILA – Il presidente dell’Ordine dei Medici della provincia dell’Aquila, Alessandro Grimaldi, è stato eletto componente del Comitato Centrale della Fnomceo, la Federazione Italiana dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri.

Per la prima volta nella sua storia ultracentenaria l’Ordine dell’Aquila “conquista” questo ambito e prestigioso riconoscimento: l’ufficializzazione dell’ingresso nel board nazionale di Grimaldi, direttore dell’Unità operativa Complessa di Malattie infettive dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila e capo dipartimento Medicina della Asl provinciale, c’è stata nel corso delle elezioni che si sono svolte nei giorni scorsi a Roma nella sede centrale della Federazione. A votare sono stati 105 presidenti di ordini provinciali su 106.

“Si tratta di una elezione molto importante per il nostro territorio che per la prima volta nella sua storia approda in un contesto nazionale dove rappresentare le ragioni di un settore che da anni è in forte difficoltà – spiega Grimaldi -. La ‘Questione Medica’ è più che mai attuale e il nostro Ordine, del quale insieme alla mia squadra abbiamo conquistato la gestione con un programma molto innovativo, riuscirà ad essere protagonista in un momento epocale per il futuro del comparto in Italia”.

Il medico aquilano, che è anche coordinatore nazionale dei segretari regionali del sindacato Anaao-Assomed, alla guida dell’ordine provinciale dal primo gennaio scorso, è stato eletto nella Lista denominata “Innovare la Professione” capitanata dal presidente dell’Ordine di Bari, Filippo Anelli, che è stato riconfermato alla guida della Federazione per i prossimi 4 anni.

Alle elezioni dell’Ordine provinciale, nelle quali ha primeggiato la lista “Integrazione Ospedale Territorio”, Grimaldi è stato il primo presidente della storia della Fnomceo ad essere eletto con l’utilizzo esclusivo del voto online: tutto ciò ha permesso una larghissima partecipazione dei medici di tutta la provincia, tanto che ha votato oltre il 54% degli aventi diritto contro una media italiana del 10%.