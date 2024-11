ORDINE MEDICI VETERINARI DI TERAMO: PAOLO EMILIO CRISI ELETTO NUOVO PRESIDENTE

TERAMO– Il dottor Paolo Emidio Crisi è il nuovo Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Teramo.

L’elezione è stata sancita al termine della due giorni di Assemblea Elettorale (23 e 24 novembre scorsi), convocata per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti presso la sede dell’Ordine a Colleatterrato. Assemblea che ha visto partecipare, in qualità di aventi diritto al voto, gli iscritti all’Albo dei Medici Veterinari. Crisi, che succede al Dottor Domenico Santori, sarà chiamato a guidare l’Ordine per il quadriennio 2025-2028 e sarà affiancato nel suo lavoro dal Consiglio Direttivo così composto al termine della votazione: Fausto Ruffini, Alfredo Di Domenicantonio, Domenico Santori, Guido Di Donato, Salvatore Parrillo, Romina Di Costanzo.

Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti è formato da Francesca Massacese, Daniela D’Angelantonio e Stefania Pantaleo (in qualità di supplente).

Paolo Emidio Crisi, residente a Colledara, è Ricercatore Universitario e Docente presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo. Prima di ricoprire il ruolo di Presidente ha fatto parte del Consiglio Direttivo dell’Ordine nel quadriennio 2017-2020 e nel quadriennio 2021-2024. “Sono tante le sfide che attendono il mondo della Veterinaria nel prossimo futuro nella nostra provincia – afferma Crisi – Come Ordine siamo pronti ad affrontarle con il massimo impegno grazie al contributo di tutto il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e di tutti gli iscritti. Ringrazio il Presidente uscente Santori per il lavoro svolto nell’ultimo quadriennio e tutti coloro che si sono recati alle urne per esercitare il loro diritto democratico”.