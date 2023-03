L’AQUILA – Gli uffici giudiziari abruzzesi verranno rinforzati con l’ingresso di 19 magistrati onorari ovvero dei giudici che negli ultimi anni sono diventati un supporto ineludibile per i togati i quali sono quasi ovunque sotto organico come manifestato di nuovo in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, che si tiene all’Aquila, dalla presidente della Corte Fabrizia Francabandera. Una questione molto dibattuta ad alti livelli in relazione all’amministrazione della giustizia.

Nello scorso dicembre, infatti, è stato emanato un bando, inviato dalla Corte di appello a tutti gli ordini forensi e agli atenei della regione, nel quale si annuncia che sono aperti i termini per presentare le domande nell’ambito di un concorso per l’ammissione al tirocinio per conseguire la nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario in alcuni uffici giudiziari. In modo che, sia pure in tempi non brevissimi, ci sarà un loro concreto contributo ai togati.

Si tratta di 2 posti alla procura della Repubblica di Avezzano, uno alla procura di Lanciano, due alla procura dell’Aquila, tre a quella di Pescara e uno in procura a Teramo.

Per quanto riguarda i tribunali, invece, due magistrati sono destinati a uffici del giudice di pace di Guardiagrele e uno negli uffici dei giudici di pace delle seguenti città: Avezzano, Pescina, Chieti. L’Aquila, Penne, Sulmona, Castel di Sangro e Gissi.

E’ possibile reperire il bando, che ha scadenza imminente, anche negli ordini forensi regionali come pure sulla gazzetta ufficiale.

Un bando importante in quanto permetterà da un lato agli uffici giudiziari di incrementare lo scarso personale e dall’altro consentirà ai giovani che vi saranno immessi di fare una importante esperienza utile anche a chi volesse intraprendere in modo definitivo l’attività di avvocato in un prossimo futuro.

Tra l’altro è di un anno fa il via libera nella legge di bilancio alla stabilizzazione dei magistrati onorari, chiesta da tanto tempo, anche se per ora non ci sono atti davvero concreti in quella direzione.

Tuttavia ci sono forti pressioni in tal senso dall’Unione europea per cui sembra che la stabilizzazione dei 6 mila magistrati onorari italiani si farà sia pure al termine di una procedura complessa.

Intanto alcuni mesi fa il Csm ha deliberato di fissare l’organico dei giudici onorari per la sezione minorenni della Corte di appello abruzzese in 12 unità per il triennio 2023-2025.

E ha deciso di confermare come giudici onorari della sezione per lo stesso triennio questi aspiranti: Dario Bronzi, Nicole Miriam Scala, Gabriele Paolini. Inoltre ha stabilito di nominare per la prima volta come giudici onorari i seguenti aspiranti: Marco Simone, Gianluca Di Gregorio, Stefano Vitaliani, Salvatore Russo, Fania Beatrice Lucci, Grazia De Luca, Maria Vittoria Montano, Alessandra Verrocchi, Marina Paolini.

Il tutto a fronte della discussa legge che prevede la soppressione dei tribunali minori di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano che verrebbero accorpati all’Aquila e Chieti. Va comunque ricordato che il decreto Milleproroghe ha prolungato la vita di questi 4 tribunali anche per tutto il 2024 tramite un emendamento. Poi si vedrà se si riuscirà a rivedere l’attuale geografia giudiziaria abruzzese e il ministro della giustizia Carlo Nordio non sembra ostile a questa nuova valutazione.