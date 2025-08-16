ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE EDILE: AL VIA PERCORSO FORMAZIONE SCUOLA ESE CPT DELL’AQUILA

L’AQUILA – Formare tecnici specializzati per la gestione e organizzazione del cantiere edile, pronti a rispondere alle esigenze del mondo del lavoro pubblico e privato.

Questo l’obiettivo del programma “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della scuola edile Ese-cpt L’Aquila, ammesso a finanziamento della Regione Abruzzo-Servizio Istruzione e Università.

Il percorso di Istruzione e formazione tecnica superiore, IFTS, è articolato in 800 ore, tra lezioni e tirocinio. L’iscrizione è gratuita.

“Un’opportunità unica quella dei corsi IFTS, rivolti a giovani adulti che vogliono acquisire una specializzazione post-diploma, senza dover intraprendere un percorso universitario”, viene spiegato in una nota.

La scuola edile dell’Aquila accede al finanziamento regionale in associazione con:

-I.I.S Leonardo Da Vinci-O.Colecchi

-L’Università dell’Aquila-DICEA

-Le imprese dell’ance della provincia dell’Aquila.

Per maggiori informazioni: https://www.esecptlaquila.it/