ORICOLA: ADOTTATI DAL QUESTORE 3 FOGLI DI VIA NEI CONFRONTI DI PERSONE ACCUSATE DI SPACCIO

ORICOLA – Nei giorni scorsi il Questore dell’Aquila Enrico De Simone, ha emesso 3 provvedimenti di divieto di ritorno nel comune di Oricola (cosiddetti fogli di via obbligatori), nei confronti di altrettanti soggetti, due donne e un uomo, tutti con precedenti di polizia e domiciliati in una provincia limitrofa a quella aquilana, che sono stati sorpresi dai militari della Stazione Carabinieri di Carsoli in flagranza di reato mentre cedevano della sostanza stupefacente ad un giovane del posto. Inoltre, a bordo dell’auto su cui viaggiavano i tre individui, sono stati rinvenuti e sequestrati anche attrezzi atti allo scasso. Per loro, oltre l’arresto eseguito dai militari, è quindi scattata l’immediata misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Oricola per periodi che variano dai 2 ai 3 anni.

Dall’arrivo, a inizio dicembre, del nuovo dirigente della Divisione Anticrimine della Questura, Primo Dirigente dr.ssa Maria Zoccolillo, che proviene dalla Questura di Teramo e vanta una lunga esperienza in materia di misure di prevenzione, atti tipici del Questore, numerosi sono stati i provvedimenti emessi nei confronti delle persone che si sono rese responsabili di reati.