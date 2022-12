ORO NELLA TERRA: A L’AQUILA ARRIVA IL “PANTARTUFO”

L’AQUILA – Dall’incontro tra l’oro nero abruzzese e l’arte dei pasticceri siciliani nasce il Pantartufo, una novità del panorama dolciario italiano simbolo dell’unione tra due regioni.

Una nuova creazione tutta aquilana che arriva proprio a Natale e si appresta a diventare un originale e gustoso regalo da mettere sotto l’albero.

Nasce infatti dalla fantasia di Lucia Iervolino, compagna di vita e di lavoro di Michele Amicosante, giovane imprenditore aquilano titolare dell’impresa, che ha visto la luce solo ad aprile scorso, “Oro nella Terra“, in via del Guastore n.9, nel capoluogo regionale.

“Un dolce esclusivo che unisce due culture culinarie e i migliori ingredienti, una ricetta studiata per valorizzare i principali punti di forza delle rispettive tradizioni gastronomiche”, spiega Amicosante.

“Partiamo dal prodotto per eccellenza della nostra terra, il tartufo, che è il protagonista indiscusso e che affidiamo alle sapienti mani di grandi pasticcieri siciliani. Il Pantartufo è ricoperto di cioccolato bianco e foglie di tartufo essiccato, da gustare insieme ad una geleè di Malvasia e tartufo. Dal sapore inebriante, con il suo profumo intenso, rende questo dolce equilibrato dal gusto unico e inimitabile. Il tutto abbinato ad un packaging di estrema eleganza: box nera laminata oro”.

L’azienda Oro nella Terra, avviata solo da pochi mesi, vanta già esperienze e progetti importanti. Infatti, di recente, in occasione della prima edizione della Fiera internazionale dei tartufi d’Abruzzo, a seguito degli incontri business-to-business tra i produttori regionali e i buyers operanti nei mercati esteri strategici, ha stretto accordi commerciali con buyer del Qatar.

Nel punto vendita è possibile trovare le più pregiate varietà di tartufo, nero e bianco pregiati, uncinato, fresco, congelato e conservato.

Da qui la voglia e la passione per nuove forme di sperimentazione, come il Pantartufo, appunto, un prodotto unico nel suo genere.

“Si tratta di un primo esperimento di cui siamo molto soddisfatti e per il quale abbiamo già riscontrato un grande successo in termini di prenotazioni. È un grande punto di partenza che sicuramente ci spinge ad andare avanti su questa strada e a rinnovare sempre la nostra offerta, soprattutto in occasione delle festività natalizie. Nel nostro punto vendita, infatti, sarà possibile acquistare ceste e box, già pronti o da riempire, con i migliori prodotti della nostra terra”.