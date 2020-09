ORRORE A MONTESILVANO: DUE CANI RINVENUTI CON CAPPIO AL COLLO IN UNA VASCA ABBANDONATA

MONTESILVANO – Orrore a Montesilvano: le carcasse di due cani di piccola taglia sono state trovate in una vasca con acqua putrida in un’area verde adibita a discarica in un strada che costeggia la ferrovia.

Avevano un filo elettrico stretto intorno al collo e alle zampe.

“Faremo il possibile – assicura il coordinatore regionale Abruzzo del Movimento animalista, Guido Mammarella – perché sia individuato e assicurato alla giustizia il responsabile di questo scempio”.

Le ha scoperte oggi, verso mezzogiorno, una volontaria del Movimento animalista che portava a passeggio il proprio cane in quella zona.

Anzi, è stato proprio il cane a ” tirare” nella direzione giusta, avendo fiutato le carcasse.

La volontaria ha chiesto subito l’intervento della polizia municipale, che si è dichiarata disponibile ad intervenire con la prima pattuglia libera.

Nel pomeriggio si sono recati sul posto gli agenti della municipale, Guido Mammarella e la volontaria che aveva fatto la scoperta, successivamente raggiunti dal delegato al benessere animale del comune di Montesilvano, dottor Giuseppe Manganiello, e, su richiesta della municipale, è stato richiesto l’intervento dell’Asl veterinaria per i rilievi di competenza.

“Una scena raccapricciante – spiega Mammarella – in una zona che è una sorta di discarica abusiva . In mezzo a tanto degrado, qualcuno ha pensato di liberarsi così di due esseri innocenti che, chissà perché, gli davano fastidio. E’ sconcertante e sconfortante dover assistere a spettacoli come questo, e confidiamo nel massimo impegno delle autorità competenti perché sia assicurato alla giustizia il responsabile di questo crimine”.

