ORSA AMARENA, LNDC: SABATO 9 SETTEMBRE MANIFESTAZIONE A PESCARA, “PIU’ TUTELE PER ANIMALI SELVATICI”

PESCARA – LNDC Animal Protection ha organizzato una manifestazione in ricordo di Amarena per chiedere maggiori tutele per gli animali selvatici, più rispetto per la direttiva Habitat, meno “strapotere” ai cacciatori e meno deroghe alle leggi che tutelano fauna e ambiente.

La manifestazione si terrà sabato 9 settembre, alle ore 16, in Piazza Unione a Pescara, sotto gli uffici della Regione Abruzzo.

“La tutela degli animali – scrive l’associazione in una nota – è entrata finalmente nella nostra Costituzione, ma nonostante questo il Governo attuale sta portando avanti politiche assolutamente nocive per gli animali, autorizzando, ad esempio, a sparare anche al di fuori dei periodi e delle zone di caccia. Questo clima è alla base di quello che è successo alla povera orsa che tutto l’Abruzzo aveva imparato ad amare”.

“Sarà un’occasione per ricordare tutte le vittime innocenti morte per mano dell’uomo e chiedere un cambiamento di rotta per tutelare realmente gli animali, anche attraverso leggi più severe”.