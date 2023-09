ORSA AMARENA UCCISA, NOMINATI I PERITI. FALLITI ALTRI TENTATIVI DI CATTURARE I CUCCIOLI, “SCAPPANO”

AVEZZANO – La procura di Avezzano (L’Aquila), ha incaricato due periti per far luce sulla morte dell’orsa Amarena: si tratta dell’anatomopatologo veterinario Rosario Fico e il perito balistico Paride Minervini, ufficiale in quiescenza dell’esercito italiano.

I due esperti indagheranno sulla dinamica dell’ uccisione orsa Amarena avvenuta a colpi di fucile nel comune di San Benedetto dei Marsi (L’Aquila) il 31 agosto scorso. I due esperti hanno già seguito indagine per la procura di Sulmona (L’Aquila), per un fatto analogo diversi anni fa. Anche questa notte sono falliti i tentativi di cattura dei due cuccioli. Sono passate 48 ore dall’ultima volta in cui i due cuccioli era con mamma orsa amarena.

“Scappano – commenta Luciano Sammarone direttore del Pnalm – non è una situazione facile”. In molti si domandano “si poteva fare qualcosa prima per la cattura di questi cuccioli? – commenta un cittadino di San Benedetto dei Marsi – Quando erano rimasti fermi per ore lì vicino la mamma su un albero perché non li hanno presi?”.