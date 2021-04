ORSA AMARENA E CUCCIOLI NEL POLLAIO: “COLAZIONE DA TIFFANY NELLA MIA AZIENDA”

PESCINA – “L’ orsa Amarena ed i suoi cuccioli sentivano la mancanza del calore della mia azienda. Questa mattina, infatti, mi hanno donato il piacere di una loro visita”.

L’imprenditore agricolo Tiziano Iulianella, commenta così la “visita” dell’orsa Amerena, in compagnia dei cuccioli, nella sua azienda di Pescina (L’Aquila) e racconta: “Mentre mamma Orsa con i suoi cuccioli mi attendevano all’esterno, uno di quest’ultimi, evidentemente molto affamato, è entrato nel pollaio per una colazione a base di: tacchini, galline, polli, etc.. Sono certo che per il ‘piccolo’ orso quella di stamattina è stata una colazione superiore a una qualsiasi colazione da Tiffany. Fortunatamente i miei cani hanno tenuto lontana Orsa Amarena, evitando il peggio”.

E ricorda: “Non è la prima volta, non sarà nemmeno l’ultima. Ma davanti a queste immagini ho provato sentimenti contrastanti, tra la rabbia per i danni ricevuti, la paura per l’incontro ravvicinato ed il piacere, che ha prevalso sul resto, per aver avuto il privilegio, più che la possibilità, di vedere a pochi metri questi animali bellissimi, simbolo del nostro Abruzzo e del nostro territorio”.

“Un ringraziamento infinito al direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Luciano Sammarone, per l’immediato intervento a tutela di questi meravigliosi orsi ed in difesa della mia Azienda e delle tante specie che la abitano, me compreso”.