ORSETTI E LIBRI, OPERE DI DI CAMILLO E RICCI, DONATI AI REPARTI DI PEDIATRIA ABRUZZESI

TERAMO – I reparti di Pediatria dei principali ospedali abruzzesi, ma anche il Centro Regionale Fibrosi cistica di Atri, hanno ricevuto in questi giorni in dono degli orsetti in gesso ceramico dipinti a mano realizzati dall’artista Pasquale Ricci e delle copie del libro Il Risveglio di Bruno di Gabriele Di Camillo edito da Tabula Fati, un volume illustrato per bambini, incentrato sulla salvaguardia ambientale e con protagonista un orso marsicano, acquistate da Ricci con il ricavato della vendita degli orsetti facenti parte della sua mostra personale L’Abruzzo sulla pelle. Ieri, 21 dicembre 2022, l’ultima consegna nell’Ospedale di Atri.

Ricci, scultore residente a Castiglione Messer Raimondo, in provincia di Teramo, rinnova così la sua attenzione al sociale. Dopo la donazione di un assegno di 800 euro al Centro Regionale di Fibrosi Cistica di Atri, importo ottenuto con i proventi del catalogo della sua personale, continua a dimostrare vicinanza al territorio e in particolare ai bambini ospedalizzati. Orsetti e libri sono stati consegnati in 13 reparti pediatrici degli ospedali delle 4 province abruzzesi, in particolare a: Avezzano, Sulmona, Vasto, Chieti, Sant’Omero, Pescara, Atri, Teramo e L’Aquila.

“I fondi – spiega l’artista Ricci – sono stati raccolti con la vendita degli orsetti da me realizzati della mia prima personale ‘L’Abruzzo sulla pelle’, curata da Evelina Frisa, caratterizzata da sedici sculture dedicate alla regione, tra queste appunto l’orso simbolo dell’Abruzzo. Per questo motivo ho deciso di devolvere quanto raccolto al Centro Regionale Fibrosi Cistica e alle pediatrie dei principali ospedali abruzzesi. Un regalo di Natale, visto il periodo, frutto della generosità di quanti hanno apprezzato la mia arte. Ringrazio tutti i medici e il personale dei vari ospedali per la calorosa accoglienza e a tutti i piccoli pazienti auguro, insieme a Gabriele Di Camillo, una buona lettura e pronta guarigione”.