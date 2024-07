ORTO BOTANICO COLLEMAGGIO L’AQUILA: DOMANI GIORNATA DI VOLONTARIATO APERTA ALLA CITTADINANZA

L’AQUILA – L’associazione 180amici L’Aquila è assegnataria, da parte dell’amministrazione Provinciale, dei lavori di ripristino e cura dell’Orto Botanico di Collemaggio. Già ospitiamo cittadini destinatari di borse lavoro in collaborazione con il Centro di Salute Mentale e progetti di inclusione socio-lavorativa. In prossimità della riapertura con visite ed eventi, l’associazione capofila ed i partner CaseMatte/3e32, Don Bosco e Il Seme della Diversità propongono una giornata di cittadinanza attiva per martedì 16 luglio a partire dalle ore 15:30.

I cittadini che aderiranno potranno offrire la loro attività di volontariato e contribuire, sotto la guida di operatori dedicati, al ripristino dei percorsi e delle aree di sosta, alla sistemazione della staccionata ed alla pittura dei cancelli. La giornata di martedì è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un’opportunità importante per contribuire alla cura ed alla rinascita del prezioso giardino botanico, rimasto chiuso da un decennio. Si tratta della seconda apertura pubblica dell’orto negli ultimi 7 anni: solamente lo scorso anno, infatti, era tornato fruibile alle cittadine ed ai cittadini nell’ambito del festival Follie D’Estate, organizzato dalle stesse associazioni promotrici. Gli interessati possono contattare i referenti al numero 335 612 6401. Servono calzature e vestiti adeguati, guanti e cappello. L’appuntamento è per martedì 16 luglio alle ore 15:30 al cancello dell’Orto Botanico (vicino la Porta Santa).