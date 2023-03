ORTONA: 350 EQUIPAGGI IN GARA NELLA FASE FINALE DELL’ITALIA CUP ILCA

ORTONA – Saranno circa 350 gli equipaggi in gara nella fase finale dell’Italia Cup Ilca 2023, la regata velica di rilievo nazionale in programma ad Ortona da venerdì 24 a domenica 26.

Un evento, assegnato all’Abruzzo dalla Federvela ed organizzato dalla sezione di Ortona della Lega Navale Italiana, che vedrà la presenza, nella tre giorni di competizioni, di centinaia di persone tra atleti, famigliari dei velisti, dirigenti, tecnici, giudici di gara e semplici appassionati. Questa mattina, nella sala consigliare del Comune di Ortona, la presentazione alla stampa della manifestazione alla quale, tra gli altri, ha partecipato anche l’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri.

“L’Abruzzo, sia per la sua straordinaria varietà paesaggistica che per la presenza sul territorio di impianti sportivi di ottimo livello – ha affermato l’assessore Quaglieri – è una regione ideale per ospitare grandi eventi sportivi. Come governo regionale ci stiamo puntando molto ed i risultati si vedono. In questo caso, – ha aggiunto – c’era, ovviamente, bisogno di uno scenario naturale e lo specchio di mare che si colloca alla sinistra ed alla destra del porto di Ortona e che ospiterà i due campi di regata, grazie soprattutto alle capacità ed all’esperienza della locale sezione della Lega Navale Italiana, ben supportata dalla Federvela, offre ampie garanzie per una competizione di elevato valore tecnico”.

“Qui, poi, siamo a due passi dall’incanto della Costa dei Trabocchi e questa circostanza – ha proseguito Quaglieri – rappresenta un’occasione unica per promuovere, una volta di più, questo bellissimo litorale”.