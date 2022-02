ORTONA, 76ENNE TROVATO MORTO IN CASA: NON SI AVEVANO SUE NOTIZIE DA 20 GIORNI

ORTONA – Un uomo di 76 anni, di Ortona (Chieti), è stato trovato morto ed in avanzato stato di decomposizione nella sua abitazione in contrada San Pietro.

La scoperta è stata fatta in tarda mattinata. Dell’uomo, un ex pescatore che viveva solo, non si avevano notizie da una ventina di giorni: sono stati i famigliari a dare l’allarme.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno aperto l’abitazione, e i Carabinieri: il corpo era sul letto ed è probabile che l’uomo sia stato colto da un malore.