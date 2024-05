ORTONA: AL “MAGGIO DEI LIBRI” UNALTROTEATRO OSPITA DANIELA D’ALIMONTE CON “PAROLE D’ABRUZZO”

ORTONA – Dopo l’emozionante appuntamento con la famiglia Toffa ed il ricordo dell’amata figlia Nadia, Unaltroteatro di Arturo Scognamiglio e Lorenza Sorino ospita un nuovo appuntamento all’interno del Cinema Auditorium Zambra di Ortona (Chieti) per il “Maggio dei Libri”: giovedì 23 maggio alle ore 18.30 ci sarà per “Comete. Scie d’Abruzzo” collana diretta da Peppe Millanta, “Parole d’Abruzzo” (Ianieri edizioni) di Daniela D’Alimonte, studiosa ed appassionata della storia della lingua italiana e del dialetto, è autrice di numerosi volumi e saggi linguistici che riguardano in particolare la parlata abruzzese e la toponomastica.

A moderare l’incontro, la giornalista Alessandra Renzetti, mentre l’attrice Lorenza Sorino leggerà alcuni brani del libro. L’intera rassegna di maggio è organizzata da Unaltroteatro e dalla Libreria Moderna, Fabulinus&Minerva di Micaela e Francesco Ortolano.

Questa serie sull’Abruzzo immateriale – si legge in una nota – vede la prefazione del giornalista e scrittore Giovanni D’Alessandro. Per Millanta con questo nuovo volume si va “scavare nelle parole, ricercare la loro origine, arrivare alla loro fonte, significa confrontarsi e mettersi in contatto con quello che siamo stati”, dunque anche la parola dice tantissimo sulla storia di un passato che va riscoperto e che inevitabilmente proietta verso il futuro.

Il volume passa in rassegna alcune delle parole più iconiche del dialetto abruzzese. Di ogni termine è stata riportata la trascrizione con alcuni segni convenzionali, e la trascrizione fonetica vera e propria. Inoltre sono state inserite attestazioni e varianti e anche il vivo uso nella letteratura locale, oppure la presenza in proverbi e tipici modi di dire. Per ciascuno di essi vi è soprattutto una precisa ricostruzione etimologica.

Anche questa serie gode della fiducia delle Associazioni: I Borghi più Belli d’Italia, Borghi Autentici, I Parchi Letterari, il Parco Nazionale della Maiella.

L'evento è gratuito. In occasione della presentazione verrà offerto un calice di vino a cura dell'Enoteca regionale d'Abruzzo. La rassegna gode del sostegno di Donnè, Lions Club e Inner Wheel.

