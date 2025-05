ORTONA: AL VIA I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CANILE COMUNALE

ORTONA – Sono ufficialmente partiti i lavori di ristrutturazione del canile comunale di Ortona (Chieti).

Dopo mesi di impegno condiviso tra il commissario Gianluca Braga e gli uffici tecnici del Comune e la LIDA di Ortona, è stato definito e approvato un progetto coerente con la riqualificazione delle ultime aree della struttura. A seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, le opere sono finalmente iniziate.

Nonostante le condizioni meteo non sempre favorevoli, il cronoprogramma è in corso e presto il canile potrà contare su nuovi box e su spazi più moderni, efficienti e accoglienti, in linea con i migliori standard di benessere animale che la LIDA quale gestore del canile ha sempre adottato.

“La LIDA – Lega Italiana dei Diritti dell’Animale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, sta lavorando affinché nessun cane venga trasferito altrove, garantendo così la piena operatività della struttura h24, come sempre avvenuto negli anni”, si legge in una nota.

“Una scelta chiara e di civiltà, in controtendenza rispetto ad altre realtà – come nel caso del canile di Pescara – dove la chiusura della struttura ha comportato il trasferimento dei cani in canili privati lontani dal contesto urbano, interrompendo il legame tra comunità e animali. Ortona conferma così il proprio impegno verso una gestione etica e trasparente del canile, investendo in infrastrutture, servizi e qualità della vita per gli ospiti a quattro zampe e per tutti i cittadini”, conclude la nota.