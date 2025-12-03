ORTONA: AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DI “OLEARIA” EVENTO DEDICATO INTERAMENTE ALL’OLIO DI OLIVA

ORTONA – Ortona si prepara ad accogliere la prima edizione di “Olearia”, un evento di prestigio interamente dedicato all’olio d’oliva, al suo valore culturale ed economico, in programma per venerdì 5 dicembre. L’iniziativa, promossa dal Comune di Ortona (Chieti) con la collaborazione di Confagricoltura e del Distretto Biologico Verdi valli Teatine, si snoderà lungo un pomeriggio di appuntamenti che intrecciano simbolismo, approfondimento scientifico e promozione delle eccellenze locali.

Il momento inaugurale si terrà alle ore 15:30 nel giardino della Sala Eden con la piantumazione di un olivo, un gesto che, alla presenza del sindaco Angelo Di Nardo e del vicesindaco Simone Ciccotelli, non solo riafferma il legame profondo tra Ortona e la sua tradizione agricola, ma si carica del significato universale, di simbolo di pace e fratellanza tra i popoli. Alle ore 16, l’attenzione si sposterà al teatro Tosti per il convegno intitolato “Oleum olea nostrum”. Dopo i saluti istituzionali, si alterneranno sul palco esperti di rilievo per affrontare i temi chiave della filiera olivicola: Palma Esposito di Confagricoltura interverrà sulle “Sfide di mercato e opportunità normative nel settore dell’olio” e “Strategie per il Settore Oleario”; il professore ordinario Angelo Cichelli dell’università d’Annunzio contribuirà con la sua esperienza; Marcello Ferrara, presidente del Distretto Biologico “Verdi Valli Teatine”, relazionerà sui distretti come occasione di aggregazione e sviluppo sostenibile per il territorio; infine, Ivana Cataldo (Direttore Patologia Clinica Aziendale Asl2) offrirà un focus su “Olio d’oliva: un integratore naturale”.

Il vicesindaco e assessore all’Agricoltura, Simone Ciccotelli, che curerà anche la chiusura dei lavori del convegno, sottolinea la portata dell’evento: “La prima edizione di ‘Olearia’ è un’iniziativa che si pone come un vero e proprio volano per la valorizzazione della nostra olivicoltura, un’eccellenza che merita visibilità e sostegno. Con la piantumazione dell’olivo vogliamo lanciare un messaggio forte di speranza e unione, valori fondamentali per il futuro. L’obiettivo è quello di creare un appuntamento annuale che sia di riferimento per gli operatori, un luogo dove confrontarsi sulla qualità, la sostenibilità e le nuove strategie di mercato, ribadendo l’impegno dell’amministrazione a tutela e promozione del nostro prezioso olio.”

La giornata si concluderà con un momento conviviale e di promozione enogastronomica. Dalle ore 18,30 alle ore 22, il mercato coperto ospiterà degustazioni gratuite di olio e prodotti tipici del territorio, un’occasione per il pubblico di conoscere e apprezzare le tipicità delle aziende locali. Durante la serata ci sarà l’esibizione di “Il Coro delle Ville” di Ortona, diretto dal M° Rosanna Meletti. Si ricorda che l’ingresso a tutti gli eventi in programma è libero.