ORTONA: AL VIA LA SECONDA FASE DEL CENSIMENTO, COINVOLTE 1129 FAMIGLIE

ORTONA – E’ partita la seconda fase del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, un appuntamento importante per conoscere in modo sempre aggiornato la realtà sociale ed economica del Paese. Anche quest’anno il censimento non coinvolge tutte le famiglie, ma solo un campione selezionato di residenti.

Il Comune di Ortona (Chieti) partecipa alla rilevazione 2025 con la “Rilevazione da Lista” e la “Rilevazione Areale – componente L2”, che riguardano complessivamente 1.129 famiglie ortonesi scelte dall’Istat.

Il censimento è uno strumento essenziale per raccogliere informazioni utili alla programmazione dei servizi, alla pianificazione delle politiche locali e al monitoraggio delle trasformazioni sociali e demografiche del territorio. Partecipare significa contribuire concretamente alla crescita della comunità e rendere più efficaci le scelte future del Comune e dello Stato.

Le famiglie selezionate hanno ricevuto le credenziali dall’Istat per compilare autonomamente il questionario e ora, a partire dal 12 novembre, le famiglie che non hanno ancora compilato il questionario saranno contattate da un rilevatore incaricato dal Comune per conto dell’Istat, che potrà effettuare l’intervista a domicilio o telefonicamente.

I rilevatori comunali sono muniti di tesserino di riconoscimento e sono tenuti al rispetto del segreto statistico. La partecipazione al censimento è obbligatoria per legge e la mancata risposta, nei casi previsti, comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dal decreto legislativo n. 322 del 1989.

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Centro di rilevazione comunale al numero 085.9057404 oppure il Numero Unico Istat 1510.

Partecipare al censimento significa dare un contributo concreto alla conoscenza e al futuro della nostra città. Anche un piccolo gesto, come rispondere al questionario, aiuta a costruire politiche più vicine alle esigenze reali dei cittadini di Ortona.