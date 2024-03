ORTONA: AL VIA STAGIONE DELLE CROCIERE, DOMENICA ARRIVA LA NAVE ARTEMIS

ORTONA – Debutta la stagione delle crociere 2024 nel porto di Ortona. Domenica 24 marzo alle 8 arriverà la nave Artemis della compagnia di navigazione Grand Circle Cruise Line.

I crocieristi avranno una lunga giornata a disposizione per andare alla scoperta della città e del territorio. La nave ripartirà la sera alle 22.

Saranno due le navi della Grand Circle Cruise Line, Artemis e Athena, entrambi del comparto delle piccole crociere, che arriveranno ad Ortona fino al 3 novembre per 14 toccate complessive, parte di un itinerario attraverso il mare Adriatico. A bordo delle due navi, ognuna dotata di 26 cabine, possono viaggiare 50 passeggeri e 21 componenti dell’equipaggio.

“Le crociere sono in crescita ovunque – afferma il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo – perché rappresentano un modo di viaggiare sul mare sempre affascinante, che consente di visitare nello stesso periodo città e territori diversi. Per gli scali dell’Autorità di sistema portuale sono una porta d’ingresso per il turismo, uno strumento di conoscenza che spesso stimola le persone a tornare”.