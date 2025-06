ORTONA: ANGELO DI NARDO PROCLAMATO SINDACO, “CI SARA’ DA LAVORARE, CHIEDO COLLABORAZIONE DI TUTTI”

ORTONA – Alle ore 17:36 Angelo Di Nardo è stato proclamato sindaco di Ortona dal presidente del Tribunale di Chieti, Guido Campli.

La proclamazione – si legge in una nota – è avvenuta al termine delle verifiche di voto: Di Nardo ha ottenuto 6.447 preferenze che ne hanno sancito la vittoria al ballottaggio.

“Ringrazio la Commissione territoriale e la città di Ortona che ha tributato questo grande consenso che ci dà tanta responsabilità – ha detto il neosindaco una volta ricevuta la fascia tricolore – Ci impegneremo e faremo del nostro meglio per riportare la città di Ortona dove merita e, come diceva Gabriele D’Annunzio, per farla tornare ad essere ‘la perla dell’Adriatico’. È stata una campagna elettorale molto lunga, adesso si apre un’altra fase”.

“Chiedo la collaborazione di tutti – ha concluso Di Nardo – perché ci sarà da lavorare tanto”.