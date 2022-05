ORTONA: BELLANOVA, “PORTO ZES APRIPISTA PER IL RESTO DEL MERIDIONE”

es: Bellanova, Ortona apripista per resto Meridione Zes: Bellanova, Ortona apripista per resto ORTONA – “Il covid e la guerra ci hanno fatto scoprire ancora di più l’importanza della logistica e la Zes abruzzese, con Ortona come centro portuale, è la prima che si realizza, farà da apripista. Ecco perché è così importante: è la prima di altre otto zes nel Meridione”.

Lo ha detto il sottosegretario Teresa Bellanova a Ortona a margine dell’evento ‘Pnrr e Zes: patto del territorio’, al quale partecipano oltre al Presidente dell’Autorità portuale adriatica Vincenzo Garofalo, il commissario Zes Abruzzo Mauro Miccio, Lorenzo Alessi coordinatore di supporto Zes dell’agenzia per la Coesione territoriale e Camillo Falasca, consigliere economico del ministro Carfagna.

“Tutto questo – ha poi proseguito la Bellanova – ci porta a una maggiore attenzione verso l’economia del mare, per fare in modo che l’attrattività, e qui in Abruzzo si vede bene il lavoro importante che sta facendo Miccio, porti investimenti, con gli strumenti che ora abbiamo, Pnnr e Zes appu

nto. Certo, la Zes ha avuto un processo di partenza più complesso, dal 2016 ha collezionato ritardi, ma ora ci siamo, c’è il decreto. Quindi deve arrivare un messaggio alla gente che qui a Ortona si sta facendo una prova importante per tutto il resto del Paese, non solo il Sud”. “Le risorse Pnnr per le Zes, 630 mln, non significano solo fondi, ma infrastrutture – ha proseguito la Bellanova – ed è quello che serve alle imprese che fino a qualche anno fa andavano all’estero e che ora rientrano. Bisogna quindi attrezzarci, semplificare, per questa che è una boccata d’ossigeno e nello stesso tempo un investimento strategico. E si parla di investimenti sia materiali che immateriali, penso all’altà velocità ma anche alle risorse umane”.

In merito all’annunciata produzione del nuovo mezzo commerciale tra Stellantis e Toyota che verrà realizzato a Atessa (Chieti), continguo alla Zes, la sottosegretario alle Infrastrutture Bellanova ha quindi affermato che “è evidente che il progetto è in funzione anche della attrattività del territorio. E non ho dubbi sulla serietà del progetto”.