ORTONA: BRANCO INSULTA E PICCHIA SELVAGGIAMENTE RAGAZZO DISABILE, E’ CACCIA AGLI AGGRESSORI

ORTONA – Un aggressione inaudita, a danno di un disabile di 30 anni, da parte di tre giovani ignoti, o frose più, che prima hanno iniziato a provocarlo in un locale pubblico, lungo la centralissima via Monte Maiella ad Ortona, e a seguito delle sua reazione, lo hanno seguito fuori dal locale e lo hanno preso a calci e pugni. A tentare i difendere il disabile un suo amico 40enne, ed anche lui è stato picchiato.

A riferirlo il quotidiano Il Messaggero.

Ora è caccia all’uomo, e si intensificano in queste ore le indagini dei Carabinieri. Il pestaggio è stato compiuto da almeno tre elementi.

Passate al vaglio le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Il ragazzo disabile è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Bernabeo di Ortona dove ha ricevuto le prime cure. Non si è reso necessario, per fortuna, il ricovero, ma la prognosi è di circa 10 giorni. Ferite no gravi anche per l’amico.

