ORTONA CELEBRA I 50 E I 60 ANNI DI MATRIMONIO DEI SUOI CONCITTADINI

ORTONA – “La città di Ortona ha celebrato i 50 e 60 anni di matrimonio di alcuni cittadini, un traguardo importante che racconta storie di vita, dedizione e valori condivisi”.

Lo afferma, in una nota, l’assessore alle Politiche sociali, Anna Rita Guarracino, dopo l’evento che si è svolto nei giorni scorsi.

La cerimonia, a cui ha preso parte anche il sindaco, Angelo Di Nardo, si è tenuta prima nella basilica di San Tommaso Apostolo, per il momento religioso, e successivamente all’agriturismo Antico Feudo, dove le coppie hanno condiviso un momento di convivialità insieme all’amministrazione comunale. Molto alta l’adesione: hanno aderito 80 coppie, a cui è stata donata una pergamena (agli assenti verrà inviata a casa).

“Un’occasione speciale per rendere omaggio a chi rappresenta un punto di riferimento per tutta la comunità – afferma l’assessore Guarracino – Celebrare 50 e 60 anni di matrimonio significa riconoscere il valore di legami costruiti nel tempo. Sono storie che parlano di famiglia, di sacrificio e di amore e che custodiscono insegnamenti preziosi anche per le nuove generazioni. Come amministrazione abbiamo voluto dedicare un momento di attenzione e gratitudine a queste coppie, che con il loro esempio contribuiscono a rafforzare il tessuto sociale della nostra città”.

“Iniziative come questa hanno un valore profondo perché mettono al centro le persone, le relazioni e il senso di comunità – conclude – elementi fondamentali per una Ortona più solidale e attenta ai valori che uniscono”.