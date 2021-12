ORTONA: CONTRIBUTO A FAMIGLIE EVACUATE DA CASE POPOLARI DI FONTE GRANDE

ORTONA – La Giunta comunale di a Ortona con delibera ha approvato lo stanziamento straordinario di 36.000 euro a titolo di contributo economico per gli inquilini residenti nelle palazzine Ater nel quartiere Fonte Grande evacuate a ottobre scorso per motivi di pubblica sicurezza in seguito ad un cedimento strutturale. La somma totale stanziata dal bilancio comunale è pari, nella sua ripartizione, a mille e cinquecento euro ciascuno per i 24 nuclei familiari coinvolti nello sgombero delle tre palazzine di piazza 28 Dicembre.

“Abbiamo deciso di erogare questo contributo speciale – sottolinea il sindaco Leo Castiglione – proprio per cercare di sopperire in parte alle tante difficoltà che queste famiglie si sono trovate ad affrontare da un giorno all’altro, costrette per motivi d’urgenza e sicurezza ad abbondonare la propria casa e in molti casi anche gran parte dei mobili e suppellettili, non adatti per le dimensioni delle nuove case messe a disposizione dall’Ater e quindi non recuperabili dal trasloco. Il contributo è utile anche per le famiglie proprietarie che si trovano ad affrontare un canone di locazione. Un piccolo aiuto che speriamo possa alleggerire un periodo di grave disagio e possa far trascorre con maggiore serenità il periodo delle feste”.