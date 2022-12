ORTONA – Il Natale arriva sulla Costa dei Trabocchi e a Ortona (Chieti) le strade si addobbano per le feste in attesa di dare il via agli attesi mercatini sul mare.

Gli stand con i prodotti tipici della tradizione, antiquariato e artigianato si troveranno lungo corso Vittorio Emanuele dal 19 al 24 dicembre.

Ad organizzare il Comune in collaborazione con l’Associazione Noi costa dei trabocchi.