ORTONA DEI MARSI: FULMINE PROVOCA INCENDIO, PRONTAMENTE SPENTO DA ELICOTTERO COCHISE

L’AQUILA – Un fulmine abbattutosi nel primo pomeriggio di ieri una zona boscata al confine tra il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e il Parco Regionale Velino Sirente, nel territorio del comune di Ortona dei Marsi, ha provocato un incendio boschivo in un’area impervia, non raggiungibile dai mezzi a terra.

Per fronteggiare l’emergenza è stato mobilitato un elicottero dei Vigili del Fuoco, Cochise, che ha spento l’incendio con 5 pescaggi e 14 lanci.

La Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile Regionale ha coordinato tutte le operazioni di spegnimento in sinergia con le squadre a terra dei vigili del fuoco e della protezione civile.