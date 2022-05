ORTONA, DI NARDO: “CITTA’ PIENA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE, NON ESISTONO PARI OPPORTUNITA'”

ORTONA – “Non si può non essere solidali con il gesto del consigliere comunale Peppino Polidori che, questa mattina, ha abbandonato la seduta per senso di responsabilità e vicinanza nei confronti di un nostro concittadino che, ancora una volta e con palmare evidenza, ha sottolineato come ad Ortona esistano figli e figliasti”.

Così, in una nota, Angelo Di Nardo, candidato sindaco per il centrodestra alle elezioni del prossimo 12 giugno.

“La solidarietà è per un cittadino, persona con disabilità, che questa mattina voleva assistere alla seduta consiliare in cui si è discusso dell’aumento della Tari a carico delle famiglie ortonesi. Le difficoltà motorie e gli ostacoli delle berriere archiettoniche hanno reso difficile anche l’esercizio di quello che dovrebbe essere un diritto garantito a tutti “.

“L’amministrazione ha dimenticato per anni le fasce più deboli – afferma ancora Angelo Di Nardo – ce ne accorgiamo camminando per strada, muovendoci ogni giorno. Per le persone con disabilità, purtroppo, le pari opportunità non esistono, non sono mai esistite: oggi abbiamo avuto la dimostrazione di come sia complessa anche la partecipazione a un momento fondamentale della vita di una comunità, il consiglio comunale. Ortona è piena zeppa di barriere architettoniche. Non siamo di fronte a un errore, non siamo di fronte a una dimenticanza: ci siamo trovati davanti alla dimostrazione del più totale disinteresse nei confronti di chi chiede semplicemente di essere messo in condizione di esercitare i propri diritti”.