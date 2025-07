ORTONA: DI NARDO: “I FONDI PER L’ISTITUTO TOSTIANO SARANNO RIPRISTINATI”

ORTONA – Saranno ripristinati i fondi per l’Istituto Tostiano di Ortona (Chieti).

Nel corso di un incontro con l’assessore regionale alla Cultura, Roberto Santangelo, e il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, il sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, ha ottenuto importanti rassicurazioni sul sostegno alla prestigiosa istituzione culturale.

“L’Istituto Tostiano – ricorda in una nota Di Nardo – è un importante presidio culturale per l’intero territorio regionale. Non solo per la memoria che custodisce, ma ancor di più per l’attività di divulgazione e di produzione che contribuiscono a far conoscere le nostre radici in Italia e all’estero. L’incontro è stato molto proficuo e rassicurante in merito al ripristino dei fondi. Ringrazio il consigliere regionale Verrecchia e l’assessore Santangelo per la disponibilità e la fattiva collaborazione mostrata verso la nostra amministrazione”