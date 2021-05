ORTONA, DI NARDO: “SU STRADE INTERVENTI GROTTESCHI, BASTA PRESE IN GIRO”

ORTONA, – “Destano sconcerto le modalità con le quali sono stati eseguiti gli interventi di ripristino e miglioramento del manto stradale, in varie contrade di Ortona, con risultati del tutto insoddisfacenti, insufficienti ed in alcuni casi addirittura peggiorativi”.

Con queste parole Angelo Di Nardo, capogruppo al Consiglio comunale di Ortona per Fratelli d’Italia, Lega e lista Libertà e Bene Comune per Ortona, torna a denunciare “la situazione disastrosa delle strade comunali, fornendo anche un dossier fotografico che certifica la pessima qualità dei lavori”.

“Nel febbraio scorso presentai un’interrogazione urgente, al sindaco e all’assessore competente, sulle condizioni delle strade nella periferia cittadina, ma non ottenni alcuna risposta – ricorda Di Nardo – mentre oggi siamo costretti a prendere atto dell’esecuzione di queste opere grottesche, che non contribuiscono minimamente a risolvere i gravi problemi di viabilità e appaiono come un maldestro tentativo, da parte dell’amministrazione comunale, di ricostruirsi una credibilità in vista della campagna elettorale per le amministrative”.

Negli scatti diffusi da Di Nardo, realizzati tra Villa Rogatti, Villa Torre, Contrada Polidoro e Contrada Cappellini di Colombo, “si osservano strade sconnesse, buche riempite con sassi o terriccio, colate di asfalto versate come toppe e che lasciano totalmente inalterate le problematiche di sicurezza”.

“Prese in giro di questo livello appartengono ad un passato ormai al tramonto – conclude l’esponente del centrodestra ortonese – invito il sindaco Castiglione e la sua giunta a mostrare maggiore rispetto nei confronti di cittadini di Ortona, che non hanno certo l’anello al naso, e a predisporre immediatamente un serio ed efficace Piano di interventi finalizzato a garantire la sicurezza del transito automobilistico su tutto il territorio comunale”.

Angelo Di Nardo – Capogruppo al Comune di Ortona per Fratelli d’Italia, Lega, Libertà e Bene Comune per Ortona