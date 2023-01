ORTONA – Due persone sono state trovate morte questa sera in un’abitazione a Ortona, in via Tripoli, vicino al centro. Un uomo di 70 anni ha ucciso il fratello di 5 anni più grande, disabile, e poi si è tolto la vita, impiccandosi in casa.

dare l’allarme un terzo fratello che ha chiamato il 118 segnalando l’immane tragedia. Sul presunto caso di omicidio-suicidio stanno lavorando i carabinieri di Ortona, guidati dal comandante Luigi Grella. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco.