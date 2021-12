ORTONA, EDUARDO GRUMELLI NOMINATO COORDINATORE CITTADINO DELL’UDC

ORTONA – E’ Eduardo Grumelli , 31 anni, il nuovo coordinatore cittadino dell’UDC di Ortona. Docente laureato in lettere, diplomato presso il conservatorio di musica “Luisa D’Annunzio” di Pescara, impegnato nel sociale, in particolare svolgendo corsi di alfabetizzazione per ragazzi stranieri.

Ha svolto attività di ricerca e collaborazione con l’Istituto nazionale Tostiano. L’ufficialità della nomina è avvenuta nei giorni scorsi, nel corso di un incontro pubblico svoltosi presso il Caffé Cantelmi, di Ortona, alla presenza del Segretario Regionale del partito, Enrico Di Giuseppantonio e del Segretario provinciale di Chieti, Andrea Buracchio.

“Una scelta che è ricaduta su un giovane, con una qualificata passione per la bella politica e che ribadisce come il nostro partito sia aperto a persone come queste, segno anche dell’apertura alle nuove generazioni. Le porte dell’UDC sono aperte e si spalancano a chi, come Eduardo Grumelli, vuol mettersi a disposizione per portare avanti i nostri valori non solo ad Ortona, ma lo sono per tutti coloro che ricercano oggi più di ieri un ‘centro’ punto di riferimento dei principi cristiani , moderati e liberali – ha affermato il Segretario Di Giuseppantonio -. Ortona rappresenta una città importante, strategica per il turismo, nei collegamenti e per l’agricoltura. Anche qui intendiamo lavorare per realizzare il progetto di costruire un grande centro , unito ed eterogeneo al contempo. Eduardo,sono convinto darà voce alle istanze, alle speranze e alle richieste dei cittadini, di tutti i cittadini. L’Udc, è un partito aperto e libero, non hai mai messo e non metterà mai ‘la dogana’ per emarginare la passione di chi vuole impegnarsi nella politica”.

Da parte sua, il Segretario Provinciale Chieti, Buracchio, aggiunge che la nomina di Grumelli è importante perché “le attività e le esperienze maturate sul campo da Grumelli, soprattutto nel sociale, rappresentano la garanzia che il neo coordinatore si adopererà per migliorare la qualità della vita sul territorio, forte delle conoscenze delle reali problematiche dell’ortonese, adoperandosi in tutte le sedi istituzionali per dare risposte e fornire sollecite soluzioni”.

‘Spettatori’ della presentazione del nuovo coordinatore Udc, oltre a simpatizzanti e curiosi, sono stati i rappresentanti delle principali forze partitiche e civiche della città : l’ex sindaco Nicola Fratino e gli ex assessori Mario Paolucci e Granata di Forza Italia, l’ex assessore Remo di Martino, il consigliere comunale Angelo Di Nardo di Fratelli d’Italia, il segretario cittadino del PD Franco Musa, Ilario Cocciola dello schieramento civico “Ortona Coraggiosa” e Giorgio Marchegiano, consigliere comunale del gruppo civico “Ortona Cambia”.