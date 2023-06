ORTONA, IMPIANTO FOTOVOLTAICO OFFSHORE: “SINDACO RIVENDICA MERITI INESISTENTI”

ORTONA – “Sulla questione dell’impianto fotovoltaico in mare emerge in tutta la sua gravità l’assenza di senso istituzionale e di correttezza politica del sindaco Leo Castiglione, che ora improvvisamente vuol far credere di essere dalla parte dei cittadini nonostante i suoi vergognosi comportamenti”.

Lo scrivono in una nota i consiglieri di opposizione al Comune di Ortona (Chieti) Ilario Cocciola, Angelo Di Nardo, Gianluca Coletti, Franco Vanni, Simonetta Schiazza, Simona Rabottini, Italia Cocco e Antonio Sorgetti

“Solo la disperazione per il pauroso calo di consensi deve aver spinto Castiglione, salvatosi in extremis da un ritorno a casa, a rivendicare la sospensione del procedimento di autorizzazione dell’impianto a poche centinaia di metri dal litorale nord di Ortona, dalla Riccetta al Foro – sostengono – In realtà il motivo è semplicemente tecnico-giuridico, come chiarito dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota del 20 aprile scorso: il decreto legislativo 387/2003 che disciplina la materia è stato modificato, con trasferimento delle competenze per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per la realizzazione di questa tipologia di impianti off-shore al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica”.

“In sostanza – aggiungono – la normativa è stata considerata superata. Fatte salve le osservazioni presentate, tra cui le nostre contrarie e, purtroppo, anche quella del Comune di Ortona che, invece, non ha mai espresso contrarietà alla realizzazione dell’impianto, il Ministero dell’Ambiente avrà il compito di gestire il procedimento amministrativo”.

“Il Comune di Ortona – continuano i consiglieri di opposizione – non ha avuto alcun ruolo nella sospensione del procedimento in cui lo stesso Ministero delle Infrastrutture si è dichiarato incompetente. Il Sindaco ha sempre dichiarato che non era in grado di decidere perché a suo dire non c’era un progetto definitivo. Se non ci fossero state le osservazioni/opposizioni presentate da consiglieri comunali, da associazioni e da operatori economici contro il rilascio della concessione, quella presentata dal Comune di Ortona, di non contrarietà all’impianto fotovoltaico, avrebbe pesato come un macigno nella decisione finale del Ministero”.

