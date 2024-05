ORTONA: IN ARRIVO 35 MIGRANTI BENGALESI RACCOLTI DALLA NAVE OCEAN VIKING, RESTERANNO IN ABRUZZO

CHIETI – In arrivo oggi pomeriggio ad Ortona 35 migranti di origine bengalese raccolti dalla Ocean Viking, la nave della ong Sos Méditerranée, al largo di Malta.

I migranti, tutti uomini, erano partiti da Bengasi, in Libia, su un’imbarcazione in vetroresina e sono stati soccorsi nell’area di ricerca congiunta tra Malta e Italia. A bordo della Ocean Viking è presente un’équipe medica.

I migranti saranno trasferiti nella zona artigianale di Tamarete per i i controlli sanitari e l’identificazione. L’operazione, coordinata dalla Prefettura di Chieti, prevede come sempre una macchina organizzativa composita. I profughi resteranno in Abruzzo, distribuiti nelle quattro province abruzzesi.