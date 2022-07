ORTONA: INDUMENTI ABBANDONATI SULLA SPIAGGIA, SCATTANO RICERCHE IN MARE

Ore di apprensione quelle che hanno caratterizzato la serata di ieri, dopo che la Capitaneria di Porto di Ortona ha ricevuto da un cittadino la segnalazione circa la presenza di effetti personali in abbandono in spiaggia sul litorale di Francavilla al Mare, zona sud.

Lo scenario è quello della spiaggia libera di fronte la rotonda Michetti, a sud della cittadina teatina, a poche centinaia di metri dal palco allestito per il concerto di Coez, dove verso le 19:00 venivano segnalati un telo mare, delle ciabatte ed altri effetti personali in abbandono, con la spiaggia praticamente deserta vista l’ondata di pioggia e vento appena trascorsa.

Sul posto è, fin da subito, intervenuta la pattuglia della Guardia Costiera di Ortona che ha posto in essere un’ampia perlustrazione dell’area di interesse, alla ricerca di qualcuno che potesse riferire notizie utili. I pochi presenti rintracciati in zona hanno riferito comunque di non avere utili informazioni a riguardo della vicenda. Altresì, all’attualità, non sono pervenute alla locale stazione dei Carabinieri denunce di persone scomparse. In via precauzionale, comunque, è stata disposta già dalla tarda serata di ieri l’uscita della Motovedetta CP 885, che ha perlustrato tutto il tratto di mare antistante l’area interessata dal ritrovamento. Le ricerche in mare sono proseguite, poi, con il gommone GC B 102, fin dalle prime luci dell’alba, ma senza alcun esito.

“Si spera che gli effetti possano essere di qualche bagnante che, colto di sorpresa dall’improvvisa burrasca di ieri, sia scappato in casa o in albergo senza recuperare ciò che aveva in spiaggia. Del resto la mancanza di segnalazioni è di buon auspicio. La Capitaneria di Porto continuerà comunque le ricerche per tutta la mattina, approfittando – con il bel tempo – del ritorno di bagnanti frequentatori di quel tratto di spiaggia che possano riferire notizie utili. Intanto si fa appello a chiunque possa avere ogni utile elemento di informazione di contattare la sala Operativa della Guardia Costiera tramite il numero blu 1530”, si legge nella nota.