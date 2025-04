ORTONA: L’ASSOCIAZIONE “PROGETTO NOEMI” PROTAGONISTA NELLA TAPPA DEL TOUR MONDIALE DELLA “VESPUCCI”

ORTONA – Un appuntamento speciale: la Nave Scuola “Amerigo Vespucci”, famoso veliero della Marina Militare Italiana, noto come “la nave più bella del mondo”, farà tappa al porto di Ortona (Chieti) dal 4 al 6 aprile, in occasione del Tour Mediterraneo. In questo prestigioso contesto, l’Associazione “Progetto Noemi” avrà l’onore di essere ospite all’interno del Villaggio Italia, uno spazio dedicato alla condivisione e alla promozione dell’eccellenza italiana nei porti più iconici del mondo.

Il Villaggio Italia nasce con l’obiettivo di raccontare e valorizzare le eccellenze del nostro Paese in diversi ambiti: dall’innovazione alla cultura, dalla ricerca alla solidarietà. Il 4 e 5 aprile, dalle ore 10:00 alle 19:00, l’Associazione “Progetto Noemi” sarà ospite del Ministero della Disabilità con un desk dedicato al Progetto Noemi.

Un’occasione di grande rilevanza per presentare la mission dell’Associazione, impegnata dal 2013 nel garantire dignità, diritti e assistenza ai bambini affetti da gravissime disabilità e alle loro famiglie. Attraverso questa partecipazione, “Progetto Noemi” avrà l’opportunità di condividere gli importanti obiettivi raggiunti in questi anni, dall’istituzione dei primi Reparti di Terapia Sub Intensiva ed Intensiva Pediatrica in Abruzzo al sostegno della figura del caregiver familiare, fino a iniziative concrete a sostegno dell’accessibilità e dell’inclusione.

L’evento sarà anche un momento per porre l’attenzione sui reali bisogni delle famiglie che vivono ogni giorno la complessità della disabilità gravissima: il bisogno di un’assistenza continua personalizzata ed efficace, il riconoscimento (a livello nazionale) della figura del Caregiver familiare e la costruzione di una rete sociale e istituzionale che non lasci indietro nessuno. Nel corso dell’evento, in via straordinaria, saranno esposte le opere dell’”Artista Noemi”: quadri meravigliosi realizzati dal talento straordinario della piccola Noemi Sciarretta, simbolo di luce e speranza, portavoce di centinaia di bambini con gravissima disabilità.

Inoltre, il Presidente dell’Associazione, Andrea Sciarretta, papà di Noemi, interverrà in qualità di relatore nel panel dedicato ai talenti delle persone con disabilità, in programma venerdì 4 aprile, dalle ore 15:00 alle 17:00, presso il porto di Ortona. Un’occasione di confronto e valorizzazione delle capacità e delle storie di chi, nonostante le difficoltà, si fa esempio di forza, determinazione e coraggio.