ORTONA: OPERAIO DELLA TEKNÈ COLPITO DA UNA TRAVE DI FERRO, RICOVERATO D’URGENZA A CHIETI

CHIETI – Un operaio di 45 anni è rimasto ferito mentre stava scaricando un mezzo pesante nel piazzale della Tekne, in contrada Alboreto di Ortona

In base a quanto ricostruito dai carabinieri di Ortona, l’operaio, un pescarese di 45 anni, sarebbe stato colpito da una trave di ferro che si trovava sul mezzo pesante nel pomeriggio di ieri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi.

Dopo averlo stabilizzato l’operaio è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Chieti.

Secondo i risultati dei primi esami le condizioni di salute dell’operaio non sarebbero particolarmente gravi. Indagini sono in corso per accertare le cause dell’incidente.