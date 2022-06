ORTONA: PESCA DI FRODO DI RICCI E POLPI, SANZIONI E SEQUESTRI A SUBACQUEI ARRIVATI DA FUORI REGIONE

ORTONA – La notte scorsa personale della Guardia Costiera di Ortona ha individuato e sanzionato un gruppo di pescatori subacquei giunti da fuori regione per la pesca di frodo di ricci e polpi, prodotti assai richiesti dal settore della ristorazione soprattutto nel sud Italia.

I pescatori in questione, colti in flagrante in piena notte, sono stati sanzionati con un verbale di 2.000 euro, ed il sequestro dell’intera attrezzatura da sub in dotazione, e del pescato (oltre 50 kg di ricci).

“Tali attività, oltre che illecite, rappresentano anche un concreto rischio per le persone che le praticano: le immersioni in piena notte vengono svolte in maniera prolungata, per prelevare grossi quantitativi di prodotto, e senza i necessari controlli sulla regolarità delle dotazioni e certificazioni sanitarie in possesso; inoltre l’obiettivo di sfuggire ai controlli induce i pescatori di frodo ad operare in solitaria, senza la necessaria assistenza di un mezzo nautico di supporto, e ciò rende il tutto assai più rischioso”, si legge nella nota.