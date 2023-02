ORTONA – Arriverà intorno alle 23 di venerdì 24 febbraio la prima nave di un Ong in Abruzzo, la nave “Aita Mari” della ong spagnola Salvamento Maritimo Humanitario, con 38 migranti a bordo.

Le autorità italiane le hanno assegnato come porto di sbarco quello di Ortona.

I migranti non resteranno ad Ortona ma saranno redistribuiti nei Cas, Centri di accoglienza, che verranno indicati dal Ministero già nella giornata di oggi.

Questo a seguito di due operazioni di salvataggio a sud-est di Lampedusa di 11 donne, 7 uomini, 18 minori, due neonati, per un totale di 38 persone, che provengono presumibilmente dalla Tunisia. I migranti sono stati recuperate su precarie imbarcazioni di lamiera.

La prefettura, dopo la notizia, ha convocato in modalità telematica il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza per gestire, insieme alla capitaneria di porto, al meglio le operazioni.

L’ultimo sbarco in Italia della nave – di 30 metri di lunghezza – risale a qualche giorno fa a Civitavecchia: 31 migranti, in maggioranza donne e minori.