ORTONA PROTAGONISTA DEL GUSTO OSPITANDO UNA TAPPA DI “INTERNATIONAL STREET FOOD”

ORTONA – Dal 12 al 14 settembre 2025 Ortona (Chieti) diventa protagonista assoluta del gusto ospitando la 105ª tappa della 9ª edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante dedicato alla cucina di strada, che in questo week end si svolge con il Patrocinio del Comune di Ortona. L’evento conferma la città abruzzese come crocevia di sapori, tradizioni e cultura gastronomica, all’interno di un tour che ogni anno tocca oltre 200 città italiane e richiama milioni di visitatori.

Per tre giorni, Piazza San Tommaso sarà trasformata in un palcoscenico internazionale del gusto, animato da stand e food truck provenienti da tutto il mondo. L’inaugurazione è prevista venerdì 12 settembre con apertura dalle ore 18 fino a mezzanotte; sabato 13 e domenica 14 settembre il pubblico potrà vivere la festa dalle ore 12 fino a mezzanotte.

Il festival è ideato e curato da Alfredo Orofino, presidente dell’A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, considerato il vero “re dello street food” in Italia. Grazie alla sua visione e al lavoro costante degli organizzatori, l’International Street Food è cresciuto fino a diventare un evento di riferimento nazionale, capace di coniugare qualità, inclusione e valorizzazione del territorio.

«Ogni tappa è una festa, ma Ortona rappresenta un momento speciale per il nostro percorso – dichiara Alfredo Orofino –. Lo street food è ormai parte della vita quotidiana degli italiani, non solo come tendenza ma come cultura popolare viva e condivisa. È un linguaggio universale fatto di gusto, identità e tradizione, ma anche un motore economico e sociale: valorizza le eccellenze locali, sostiene centinaia di piccole imprese e attira turismo di qualità. Con questo festival celebriamo il cibo di strada come simbolo di autenticità, passione e incontro, rafforzando il legame tra persone e comunità».

Dopo aver conquistato piazze e città in tutta Italia, l’International Street Food approda anche in televisione. Da sabato 20 settembre 2025, alle 9.45 su Rai 2, andrà in onda “Il Trono del Gusto”, un docu-reality in otto puntate prodotto da RG Factory. Alfredo Orofino guiderà il pubblico alla scoperta dei retroscena e delle emozioni di questo fenomeno culturale e sociale. Ogni puntata racconterà l’organizzazione, le sfide e le storie dei food trucker, veri protagonisti di un mondo fatto di passione e creatività. La prima puntata sarà ambientata a Belvedere Marittimo (CS), suggestivo borgo calabrese scelto come cornice per il debutto televisivo. «Lo street food è molto più di un panino servito da un truck: è cultura, identità e passione. Con Il Trono del Gusto portiamo in TV i sapori delle piazze italiane e le storie delle persone che lo rendono unico», afferma Orofino.

L’ingresso alla tappa di Ortona è gratuito e l’atmosfera vivace e inclusiva renderanno Ortona un luogo di festa aperto a famiglie, appassionati e curiosi, in un fine settimana che unirà convivialità, cultura e scoperta.