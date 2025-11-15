ORTONA: PUBBLICATO UN BANDO DAL COMUNE PER ASSUMERE TRE AGENTI DI POLIZIA LOCALE

ORTONA – Il Comune di Ortona (Chieti) ha pubblicato il bando di concorso pubblico, per soli esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre agenti di Polizia Locale, nell’area degli Istruttori.

Dei tre posti disponibili, uno è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze Armate (ai sensi degli articoli 1014 e 678 del Decreto legislativo 66/2010). Possono partecipare tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del bando, tra cui cittadinanza italiana, età non inferiore ai 18 anni, godimento dei diritti civili e politici, posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985), diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’accesso all’università, patente di guida categoria B o superiore, idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni e ai servizi operativi esterni, requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale “InPA” (https://www.inpa.gov.it), autenticandosi con Spid, Cie, Cns o Idas. La scadenza è fissata alle ore 23:59 del 29 novembre 2025, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando. Il concorso prevede tre fasi: la prova di efficienza fisica, la prova scritta e la prova orale.

“Garantire sicurezza e presenza sul territorio è una priorità di questa amministrazione – afferma il sindaco Angelo Di Nardo – L’assunzione di nuovi agenti ci permetterà di presidiare meglio la città, le contrade e le aree più sensibili, offrendo risposte tempestive ai cittadini e sostenendo il lavoro già svolto quotidianamente dalla Polizia locale. Tra l’altro, di recente abbiamo anche acquistato l’etilometro, che consentirà verifiche immediate in caso di incidenti, e un drone, per controllare al meglio il nostro territorio, che è molto ampio. Si tratta di passi importanti per costruire un sistema di sicurezza urbana più solido e più vicino alle persone”.