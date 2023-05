ORTONA. SI RIBALTA CAMION SULLA A14, STRAGE DI POLLI SULLA CARREGGIATA

ORTONA – Traffico rallentato questa mattina sull’autostrada A14 nel tratto tra Pescara sud e Ortona: il rimorchio di un camion che trasportava animali vivi si è rovesciato causando la caduta di numerose gabbie contenenti alcune centinaia di polli.

Code di due chilometri si sono create sia nella corsia nord che su quella Sud: all’altezza del chilometro 395 in direzione Taranto e dal chilometro 402 in direzione Pescara. L’impatto è stato fatale per la maggior parte dei volatili che, con l’apertura delle gabbie a causa dello schianto sull’asfalto, sono rovinati sulla carreggiata.

Sul posto è intervenuto il medico della Asl per verificare se è possibile recuperare parte del carico e la polizia stradale della sottosezione autostradale di Pescara Nord per mettere in sicurezza il traffico e ripristinare al più presto la viabilità.