ORTONA, TORTO: “NUOVO GRUPPO M5S PER UN VERO CAMBIAMENTO IN CITTÀ”

ROMA- “Sono trascorsi dieci anni dall’ultima volta che il Movimento 5 Stelle ha partecipato alle elezioni amministrative della città di Ortona. La buona notizia è che ora si è formato un nuovo e giovane gruppo di cittadini che sta collaborando con forze civiche e politiche di centrosinistra per presentare un progetto unitario per la città. A guidare questo gruppo è Danilo Giurastante. Sono certa che la loro passione e determinazione nel cambiare le cose saranno linfa vitale per la cittadina di Ortona”.

Così Daniela Torto, parlamentare abruzzese del MoVimento 5 Stelle.

“Stiamo partecipando a tavoli politici con forze civiche e politiche – ha spiegato Giurastante – e ci incontreremo anche questa settimana per discutere dei nostri temi comuni, tracciare il profilo del candidato sindaco e stilare le nostre proposte per Ortona, che saranno proposte innovative e terranno conto delle opportunità, assolutamente da cogliere, in arrivo col Pnrr. La nostra città ha delle grandi potenzialità: basti pensare al turismo, al commercio o al nostro settore vinicolo. La cittá ha bisogno di credere in se stessa e superare i limiti dimostrati nell’ultimo decennio: sono convinto che ci siano tante forze giovani che hanno solo bisogno di essere valorizzate e messe in condizione di dare il proprio contributo alla città”.

“La politica – conclude Torto – ha bisogno di giovani e di persone nuove che vedono il futuro in maniera diversa e sono pronte ad abbracciare il cambiamento per ottenere risultati per tutti i cittadini. Ho piena fiducia in questo gruppo: sarò sempre a loro disposizione e sono certa che in molti, tra i colleghi eletti in regione, deputati e senatori, daranno il loro importante sostegno per dare aiutarli a cambiare in meglio la città e la vita di tutti gli ortonesi”.