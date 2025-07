ORTONA: TURISTA IN DIFFICOLTA’ SALVATA SUGLI SCOGLI

ORTONA – Attimi di apprensione ieri sera, giovedì 24 luglio, presso il Lido La Riccetta di Ortona (Chieti) dove una turista francese, in evidente stato di ebbrezza, è stata salvata sugli scogli.

Racconta in una nota Enrico Bissante, bagnino Angeli del Mare Rescue Italy FISA: “Intorno alle ore 20:30 ero già fuori dall’orario di servizio, quando sono stato allertato da un uomo francese, visibilmente agitato, che si è precipitato sotto al bar per chiedere aiuto: sua moglie era in difficoltà tra gli scogli. Nonostante il mare leggermente mosso, il vento da terra e la bandiera rossa issata, non ho esitato, mi sono diretto prontamente verso la battigia e sono entrato in acqua. A nuoto, ho raggiunto la donna in pericolo che si trovava a circa 60/80 metri dalla riva, tra gli scogli”.

“Una volta arrivato, ho immediatamente verificato le sue condizioni fisiche: la signora era cosciente ma in evidente stato di ebbrezza, incapace di rientrare autonomamente. Dopo averla tranquillizzata, l’ho aiutata e accompagnata verso l’acqua bassa, riportandola in sicurezza. Non presentava segni di affogamento o altri traumi. Mi ha ringraziato e a quel punto ho cercato di farle capire i pericoli che aveva appena sfidato incoscientemente”.

Marco Schiavone, presidente Angeli del Mare Rescue Italy FISA, aggiunge: “Come Angeli del Mare abbiamo avviato questa preziosa collaborazione con la F.I.S.A. (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) che ci permette di formare i giovani soccorritori con un livello di professionalità altissimo. Inoltre chiediamo ai nostri collaboratori di metterci passione e cuore. Il mare è bello, ma è anche continuamente una possibile minaccia per i bagnanti, soprattutto gli anziani e i bambini. I nostri soccorritori sono addestrati non solo alle tecniche di salvamento, di nuoto, di primo soccorso. Ma soprattutto a prevenire o meglio osservare e cercare di informare i bagnanti sui possibili pericoli del mare, sempre in stretta collaborazione con tutte le Capitanerie di Porto che ringraziamo per il loro sostegno fattivo alla Salvaguardia umana”.

“Insieme a Carmen Padalino, mia socia, ringraziamo il presidente della FISA Raffaele Perrotta per la preparazione dei soccorritori acquatici FISA e per la loro professionalità. Ricordiamo che la nostra realtà è nata a Pescara in Abruzzo, ma oggi siamo presenti su molte spiagge italiane. Ringrazio il maestro nazionale moto d’acqua FISA, Paolo Bratti per l’eccellenza della sua preparazione”.

“Una stagione estiva senza tregua e sempre più complessa, con moltissimi interventi in mare, a conferma della grande preparazione e motivazione che caratterizza gli Angeli del Mare Rescue Italy FISA (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) chiamati ogni giorno a essere operativi su molte spiagge italiane in situazioni d’emergenza, di sicurezza e salvataggio. Allo stesso tempo riprende l’azione di sensibilizzazione ai pericoli del mare, troppo spesso sottovalutati dai bagnanti che poi si ritrovano in situazioni di pericolo per la loro stessa vita. Ringraziamo la Guardia Costiera per il pronto intervento a ogni operazione di salvataggio”, conclude la nota.