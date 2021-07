L”AQUILA –

Il progresso della chirurgia ortopedica e lo sviluppo tecnologico della protesi all’anca e al ginocchi. Questo l’argomento al centro dell’intervista in diretta streaming con il professor Francesco Bove, che dirige la Uoc di Chirurgia Ortopedica del Gruppo INI di Grottaferrata e opera anche nella clinica Ini di Canistro, in provincia dell’Aquila, specialista di primo piano del settore, noto al grande pubblico per le sue numerose presenze nei contenitori televisivi di richiamo.